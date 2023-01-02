ابتكر أفراد أمن ملعب بوليرت ديليليس طريقة جديدة لحماية لاعبي باريس سان جيرمان من اعتداءات جماهير لانس خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

وقام أفراد الأمن الداخلي بملعب بوليرت ديليليس، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، بحماية لاعبي باريس سان جيرمان برفع شبكة محمولة واستخدامها كدرع لحماية اللاعبين في كل مرة يقترب فيها اللاعبين من مدرجات الجماهير.

وتعرض فريق باريس سان جيرمان لهزيمة قاسية من مضيفه لانس بنتيجة 1-3، وهي أول هزيمة لفريق باريس سان جيرمان في الموسم الحالي 2022-2023.