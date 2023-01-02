قال فيصل صالح، مهتم بالتجارة الإلكترونية وتوعية المستهلك، إن التصرف الصحيح هو السؤال عن موثوقية المتجر قبل الشراء، محذرا من إدخال البيانات البطاقات البنكية في متجر غير موثوق لأنها قد تستغل البيانات في تنفيذ عمليات شراء وتسحب أموال لم يطلبها الفرد.

ولفت إلى أن المنتجات أحيانا التي تصل بعد شرائها من متجر إلكترني تكون مختلفة عن الصور التي عرضت بيها، وأحيانا يسترد الفرد أمواله وأحيانا لا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع بقناة روتانا خليجية.

وأكد أن التطبيقات الوسيطة للدفع بعد الاستلام ليست آمنة بشكل كامل، مضيفا أن تطبيق “مضمون” يضمن حقوق البائع والمشتري، كما يحمي من التعرض لعمليات النصب والاحتيال.

ولفت إلى أن أبرز طرق الدفع الأكثر أمانا خلال التعاملات الإلكترونية هي الدفع في المتجر الذي يوثق بياناته في أسفل الموقع مثل كود معروف.

فيصل صالح – مهتم بالتجارة الإلكترونية وتوعية المستهلك يكشف عن أبرز طرق الدفع الأكثر أمانا خلال التعاملات الإلكترونية@3eslan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9OI5FbKr0N — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 2, 2023

فيصل صالح – مهتم بالتجارة الإلكترونية وتوعية المستهلك: تطبيق "مضمون" يضمن حقوق البائع والمشتري .. ويحمي من التعرض لعمليات النصب والاحتيال @3eslan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QECpo2FfsB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 2, 2023

فيصل صالح – مهتم بالتجارة الإلكترونية وتوعية المستهلك: التطبيقات الوسيطة للدفع بعد الاستلام ليست آمنة بشكل كامل .. وهذا الموقف تعرضت له @3eslan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/u57yulNIAz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 2, 2023