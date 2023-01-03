قام أب سوري من مدينة الحسكة بتزويج كلتا ابنتيه بمهر قيمته أقل من دولار أمريكي واحد.

وقال العلو والد الفتاتين إن “الفكرة تسهيل أمر الزواج، وقد دفعني الوازع الديني إلى ذلك، حيث أردت تزويج ابنتي لشاب ذي خلق، دون الاكتراث لوضعه المادي، بالإضافة إلى تشجيع الآخرين على خفض المهور، لتخفيف ثقل المطالب على كاهل الشبان الراغبين في الزواج”.

فيما أشارت إسراء إبراهيم العلو إلى إنها تزوجت دون إقامة حفل زواج بمهر ألف ليرة سورية، مؤكدة أنها “لم تكن مجبرة” على الزواج وأن علاقتها بزوجها الحالي رائعة.