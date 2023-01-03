كشفت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تأمين أول (الرياض)، مهندس الأمن السيبراني (الرياض)، مساعد خدمات العملاء (الرياض)، محاسب عام (تبوك).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 2 يناير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار