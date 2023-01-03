أدت هيفاء الجديع، مساء اليوم الثلاثاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد اختيارها رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية.

وقالت الجديع: “يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية الكريمة بتعييني سفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لخدمة هذا الوطن العزيز وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا”.

وتعتبر الجديع، ضمن أعضاء الفريق التنفيذي الثمانية في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لـ”إس آر إم جي ثينك” SRMG Think، وهو قسم دراسات أسسته الشركة حديثًا.

وُلدت هيفاء الجديع في الرياض، ونشأت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وتركت بصمتها في العلاقات الدولية، حيث بدأت بصفتها متدربة في الأمم المتحدة.

وسبق لهيفاء الجديع العمل في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومثّلت المملكة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما أشرفت على الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة السياحة.

وحصلت الجديع على درجة الماجستير في حل النزاعات والتفاوض من جامعة كولومبيا، وكذلك درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سيراكيوز، والبكالوريوس في الصحافة من جامعة سيراكيوز.

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