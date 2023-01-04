شدد عدد من الأطباء على التحذير من أن إقدام الإنسان على التخلي عن اللحوم والمنتجات الحيوانية ليصبح نباتياً قد يعرضه لخطر أكبر، ويسبب له العديد من الأمراض.

وشملت المشاكل الصحية التي حذر منها الأطباء، الإصابة بكسور في العظام والأمراض العقلية وحالات الإجهاض، والتي قد تحدث خلال أشهر.

ويُشار إلى أن هناك مئات الآلاف من البشر الذين يتبعون بالفعل هذا النظام الغذائي، الذي يستثني اللحوم ومنتجات الألبان والبيض وجميع المنتجات الحيوانية الأخرى.

وقال الدكتور جوليان أوين، استشاري الصدمات وجراح العظام في مستشفى أدينبروك في كامبريدج:” يمكن أن يؤدي التحول إلى النظام النباتي إلى نقص محتمل في الفيتامينات في غضون أشهر.”

وأضاف:” أن ذلك راجع لأن المنتجات الحيوانية تحتوي على فيتامين “ب 12″، وهو عنصر غذائي ضروري لوظيفة الجسم الصحية، لكن الأطعمة النباتية تحتوي على القليل من الأطعمة.”

وفي السياق، حذرت دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن من أن نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي النباتي، مثل الكالسيوم والزنك والبروتين عالي الجودة، يمكن أن يترك الأطفال يعانون من سوء التغذية وتلف الأعصاب “الذي لا رجعة فيه”.