أحالت النيابة العامة بالجيزة في مصر 4 أشقاء للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل عامل وتقطيع جثمانه إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بلاستيك وإلقائها في “مصرف” ، للتخلص منها، بسبب اكتشافهم وجود علاقة بين المجنى عليه وبين شقيقتهم.

و استدرج المتهمون المجنى عليه إلى إحدى الشقق السكنية الخاصة بأحدهم بعدما أقنعوه بإجراء جلسة عرفية لحل المشكلة بينهم، وفور وصوله حدثت مشادة كلامية بينهم فاعتدوا عليه بالضرب المبرح، حتى سقط على الأرض وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وقام المتهمون بعد ذلك بتقطيع جثة المجنى عليه إلى أشلاء، ووضعوها داخل أكياس بلاستيكية، وتوجهوا إلى إحدى الترع ، وقاموا بإلقاء أجزاء الجثة في مناطق مختلفة بقصد إخفاء معالم جريمتهم.