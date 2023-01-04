أصبح موقف النجم البلجيكي إيدين هازارد من الاستمرار مع ريال مدريد، أكثر صعوبة بعد مواجهة كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا.

وذكرت تقارير أن هازارد لم يستغل الفرصة التي منحها له أنشيلوتي، بالمشاركة في مباراة كاسيرينيو، ولم يقدم أي شيء طوال فترة مشاركته لمدة 69 دقيقة.

وأضافت التقارير أن هازارد بالكاد كان يخرج بالكرة من وسط ملعب ريال مدريد، قبل أن ينجح لاعبو الفريق الذي يشارك في الدرجات الأدنى في إيقافه، وما زاد من سوء حظه، هو أن رودريجو جوس، الذي حل مكانه هو من سجل هدف الفوز.

وأشارت إلى أنه سيكون لتلك المباراة تأثير سلبي واضح على مستقبل هازارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

وينتهي عقد هازارد في صيف عام 2024، إلا أن الإدارة فتحت الباب أمام رحيله سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو بنهاية الموسم.