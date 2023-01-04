وثقت مجموعة من الصور، جانبا من سنة الهدام أو “طوفان نجد الكبير”، الذي حدثت في نجد وخاصة منطقة القصيم عام ١٣٧٦هـ، حيث هطلت أمطار غزيرة بلا انقطاع لمدة ٥٨ يوماً.

وفي هذه السنة غادر الناس بيوتهم في المدن والقرى هرباً إلى الاماكن المرتفعة، ولجأوا إلى ما تبقى عندهم من بسط وزوال رفعوها فوق أغصان الشجر للاحتماء تحتها.

وعُرفت هذه السنة بـ”سنة الهدام” أو “الغرقة”، وشملت بعض مناطق الجزيرة بمعدلات متفاوتة، إلاّ أن الضرر الأكثر تركز على القصيم وسدير، وكانت بريدة وما جاورها من مدن وقرى هي المتضرر الأكبر.