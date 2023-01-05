انتشر مقطع فيديو يفطر القلوب لسيدة سورية نازحة تعيش بأحد المخيمات، وهي تتحدث عن الوضع المزري والمأساوي الذي تعيشه.

وقالت السيدة في المقطع المتداول: “والله العظيم أكل ما عندي. ربطة خبز في بيتي ما في. ثمن خبز ما عندي”.

وأشارت إلى أنها تعاني من الربو مضيفة : “عندي دواء بدي أشربه، عم بشربه من دون أكل”.

ولفتت إلى أنها تنام على الأرض، كما تذهب أحياناً لمخيم مجاور لتجلب بعض الطعام، مبينة إنها لم تستطع النوم بسبب الجوع، مشددة: “ما بدي شي غير الأكل”.