انتشر مقطع فيديو يفطر القلوب لسيدة سورية نازحة تعيش بأحد المخيمات، وهي تتحدث عن الوضع المزري والمأساوي الذي تعيشه.
وقالت السيدة في المقطع المتداول: “والله العظيم أكل ما عندي. ربطة خبز في بيتي ما في. ثمن خبز ما عندي”.
وأشارت إلى أنها تعاني من الربو مضيفة : “عندي دواء بدي أشربه، عم بشربه من دون أكل”.
ولفتت إلى أنها تنام على الأرض، كما تذهب أحياناً لمخيم مجاور لتجلب بعض الطعام، مبينة إنها لم تستطع النوم بسبب الجوع، مشددة: “ما بدي شي غير الأكل”.
أتقوا الله عباد الله
اللهم أرحم حالهم و أزل البأس عنهم و أصلح شانهم و أرح بالهم و ألطف بهم و أغنهم من فضلك !! والله بكيت إلى أن أحسست بحرقة عيناي ولا حول ولا قوة إلا باللهالعلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كانوا عايشين مطمئنين في بلدهم بس نتيجة إللي ينقلب على ولي مره
لاحول ولا قوة إلا بالله