أقدم مأذون كويتي على إتمام عقد زواج شاب باللغتين العربية والإنجليزية، تسهيلاً على الزوج الذي لا يتكلم العربية.

وأثار الأمر ردود فعل واسعة بين نشطاء وسائل التواصل الذين لفتتهم هذه المبادرة النادرة في الكويت.

وكان المأذون قد قام بترديد صيغة عقد الزواج المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية، واختار ترديد صيغة العقد باللغة الإنجليزية إضافة إلى العربية، ليتمكن الزوج من إدراك وفهم ما يتم قوله.

وأشاد البعض بتصرُف المأذون مشيرين إلى أن “عقد الزواج يحقق غايته بأي لغة كانت أو إشارة تدل على القبول”.