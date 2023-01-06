أوضح استشاري الجلدية مشعل المبيض، أبرز السلوكيات الخاطئة عند مرضى الإكزيما.

وقال المبيض خلال لقائه على برنامج ” الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: “من السلوكيات الخاطئة عند مرضى الإكزيما استخدام الماء الحار في الشتاء.”

وأفاد بأن أن الماء الحار يؤدي لإزالة الطبقة الدهنية التي تحفظ المياه في الجلد، لافتًا أن بعض الصابون خطير على الجلد، ويؤدي لإزالة الطبقة الدهنية وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة أن يحدث له جفاف في الجسم.

وأضاف:”مشكلة الرجال تكمن في عدم الترطيب، على الرغم أن الترطيب، العلاج الأساسي للأكزيما.”