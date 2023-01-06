أكد مشرف إدارة تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد د. حامد القحطاني أن معسكر مهارات المستقبل الرقمية متاح لجميع كليات الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن أكثر من 70 طالب وطالبة ملتزمين طيلة هذا المعسكر وعدد الطالبات فيه يفوق عدد الطلاب .