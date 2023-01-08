قامت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل، بإضافة خاصية الراوي الآلي المعتمد على تكنولوجيا الذكاء إلى بعض الكتب المسموعة المطروحة على تطبيق ومتجر الكتب الرقمية التابع لها آبل بوكس.

كما طوّر متجر الكتب الرقمية آبل بوكس حتى الآن 4 أصوات رواة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في إنتاج نسخة مسموعة من الكتب الرومانسية والخيالية بالإضافة إلى الكتب الواقعية وكتب تطوير الذات.

والجدير بالذكر أن أغلب كتب الرومانسية والخيالية ترويها أصوات “تم إنشاؤها وتحسينها” من أجل هذا النوع بصوت ماديسون “من طبقة الصوت السوبرانو” وجاكسون “من طبقة الصوت باريتون”، وسيكون تركيز آبل المقبل على الكتب الواقعية وكتب تطوير الذات، التي ستقرأها هيلينا وميتشل.