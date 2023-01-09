يؤدي البرد إلى تقلص الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم؛ حيث يعد كل من الاستحمام بالماء البارد والساخن من عوامل الصدمة الإضافية التي يواجه الجسم صعوبة في التكيف معها ويجب تجنبها.

وتعتبر الطريقة المثلى هي الاستحمام بالماء الفاترو هذا يساعد على تجنب الصدمات المفاجئة التي تربك الجسم وتحافظ على درجة حرارة الجسم. كما أن الماء الفاتر يرفع درجة حرارة الجسم ويعزز الدورة الدموية.

وأوضحت التقارير، أنه عندما نتعرض للماء البارد في الشتاء، فإن استجابتنا الأولى هي البرد والإصابة بالقشعريرة، والابتعاد عنها. “جسمنا يتفاعل ويبدأ قلبك بضخ الدم بشكل أسرع لحماية أعضائك الحيوية ويقيد الدورة الدموية بالقرب من جلدك. لذا، ينتهي بك الأمر بالارتجاف، مما يضع ضغطًا أكبر على القلب.

وأكدت الدراسات الحديثة، أنه عندما تمارس ضغطًا إضافيًا على قلبك، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب ويكون سببًا لنوبة قلبية، وبالمثل، فإن الغطس فجأة في حوض ماء ساخن في يوم بارد يمكن أن يسبب انخفاضًا سريعًا في ضغط الدم، مما يؤدي إلى إجهاد القلب مرة أخرى.