أوضح المستشار النفسي الدكتور إبراهيم حمدي أسباب الإصابة بفوبيا النوم و أثرها على الصحة النفسية والجسدية.

وقال حمدي :” فوبيا النوم هو نوع من انواع القلق، حيث يخاف الشخص في هذه الحالة أن يفقد السيطرة على نفسه ويدخل في النوم إذ يخاف أن يحدث له أي شئ خلال النوم وهذه حالة نفسية نادرة “.

وأضاف ” إذا استمر هذا الأمر قد يتطور إلى هلوسة، وقلق الانفصال حيث يصبح لديه انفصال عن الواقع وكأنه أقرب إلى الجنون “.

وتابع” تعاطي المخدرات وخاصة المنشطات والمنبهات تصيب الإنسان بمشاكل النوم على وجه العموم سواء فقدان جودة النوم أو فوبيا النوم “.

#صباح_السعودية | فوبيا النوم؛ ما أسباب الإصابة بها؟ وما أثرها على الصحة النفسية والجسدية؟ المستشار النفسي د. إبراهيم حمدي يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/rsW7fp8mDX — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 9, 2023