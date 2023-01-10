اتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ” بول لوغرانت”، بالتحرش الجنسي.

وأوضحت أنها كانت على موعد عمل بمنزله وكان من المفترض أن تحضر معهم بريجيت هنريك نائبة الرئيس السابقة.

وقالت: “ذهبت إلى شقته. عندما وصلت، كان هناك شامبانيا، أنا مندهشة تمامًا لكني ما زلت متحفظة. نحن نتبادل، نتحدث عن كرة القدم النسائية إلا أن بريجيت هنريك لم تأت”.

وأضافت: “خلال هذا الموعد، تطورت الأمور، أخبرني بوضوح تام أنه إذا كنا أقرب، فستتحقق أفكاري. على أي حال، سيكون لديه دافع أكبر لمساعدتي في هذا الاتجاه”.

وتابعت: “تلقيت صفعة كبيرة.. شعرت بخيبة أمل من رئيسي. بالنسبة لي، يجب أن يكون نموذجيًا ولم يكن كذلك”.

ومن جانبه قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل وطلب توضيحات من نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي الذي يواجه عدة مشاكل وتحقيقات حول فساد مالي وأخلاقي ومطالبات باستقالته.