أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة.

وأضافت أن الأهداف تشمل تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التّمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.

من جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن السياسة تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.

وأكد أن تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل.