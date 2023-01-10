كشفت شركة المياه الوطنية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها في مختلف المجالات عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كافة التخصصات.

وأوضحت المياه الوطنية أن التخصصات المطلوبة هي:

– العلاقات العامة

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– المحاسبة

– المالية

– نظم المعلومات الإدارية

– إدارة سلسلة الإمداد

– إدارة المواد

– الإدارية المكتبية

– التسويق

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– نظم معلومات الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– هندسة الشبكات

– هندسة الاتصالات

– الهندسة الصناعية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة المدنية

– إدارة الطيران

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– إدارة الجودة

– الأمن والسلامة

– الإحصاء

– الرياضيات

– العلوم الإكتوارية

– علوم البيانات

– تحليل البيانات

– القانون

– اللغة الإنجليزية

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

– تخصصات الدبلوم والبكالورية الأخرى ذات الصلة

وأضافت أن المؤهلات المطلوبة هي:

– دبلوم سنة فأكثر من المعاهد والكليات (الإدارية، التقنية، الفنية، الصحية).

– دبلوم سنتين فأكثر من المعاهد والكليات (الإدارية، التقنية، الفنية، الصحية).

– بكالوريوس فأعلى في (كافة التخصصات).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرنامج الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– ألا يكون قد تم توظيفه منذ ستة أشهر.

– ألا يكون موظفاً حالياً.

– ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 1444/6/17هـ ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عن طريق هذا الرابط

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