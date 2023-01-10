حقق منتخب البحرين فوزًا ثميناً على قطر، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الخليج 25، في البصرة العراقية.

وسجل هدفي المنتخب البحريني، الثنائي محمد عبدالوهاب في مرماه بالدقيقة 72، بينما أحرز عبدالله يوسف بضربة جزاء في الدقيقة 89.

بينما سجل هدف المنتخب القطري الوحيد أحمد علاء الدين، في الدقيقة 34، من أحداث الشوط الأول.

وبهذه النتيجة حصد منتخب البحرين، 3 نقاط أخرى في المجموعة الثانية، ليتأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة الخليجية. بينما يتجمّد منتخب قطر الأول لكرة القدم، في المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بـ3 نقاط.