كشف تقرير عن فضيحة جديدة بخصوص الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية “بارتي غيت”، موضحة أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، سخر من قواعد الحجر الصحي العام التي كانت مفروضة.

وذكر التقرير أن جونسون خلال حفل أقيم لمدير الاتصالات السابق في الحكومة، لي كاين، قال: “هذا هو الحفل الأكثر تباعدا عن المجتمع في المملكة المتحدة في الوقت الحالي. وكان الجميع يضحكون”.

وقال أحد المصادر إن الوثائق والأدلة الرئيسية المتعلقة بالحفلات تم تمزيقها قبل تحقيق مكتب مجلس الوزراء وتحقيق الشرطة.

وتعتبر “بارتي غيت” هي الفضيحة السياسية الأوسع انتشارا بين فضائح بوريس جونسون، خلال جائحة كورونا عندما حظرت قيود الصحة العامة معظم التجمعات والحفلات، إلا أن هناك تجمعات حدثت في منزل رئيس الوزراء.