فاز فريق ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة “4 – 3” بركلات الترجيح، وتأهل للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وسجل اللاعب كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، بينما تعادل صامويل لينو لفالنسيا في الدقيقة 46.

ولعب الفريقان وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 – 1، كما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز الريال.

يذكر أن الريال شارك في كأس السوبر الإسباني بصفته بطلا للدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين يلعب فالنسيا بعد حلوله ثانيا في بطولة كأس ملك إسبانيا بنفس الموسم.