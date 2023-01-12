روت المختصة الاجتماعية درة السعدون موقفاً مؤلماً حدث قبل دخول التوأم السيامي العراقي غرفة العمليات.
وقالت السعدون :” كان الطفلين والأم متماسكين تماما حتى بدأ دخول الطفلين لغرفة العمليات انهارت الأم ولكن كنا جميعنا معها حتى أصبحت هادئة وبخير ”
وأضافت ” وحالياً الحمد لله صارت هادئة ويشاهدون البث مباشرة في القاعة وما يريدون الخروج بل يرغبون في مشاهدة البث كامل”.
فيديو | المختصة الاجتماعية درة السعدون تروي موقفاً مؤلماً حدث قبل دخول #التوأم_السيامي_العراقي غرفة العمليات#الإخبارية pic.twitter.com/8RMufpaLqP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2023
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