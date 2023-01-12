روت المختصة الاجتماعية درة السعدون موقفاً مؤلماً حدث قبل دخول التوأم السيامي العراقي غرفة العمليات.

وقالت السعدون :” كان الطفلين والأم متماسكين تماما حتى بدأ دخول الطفلين لغرفة العمليات انهارت الأم ولكن كنا جميعنا معها حتى أصبحت هادئة وبخير ”

وأضافت ” وحالياً الحمد لله صارت هادئة ويشاهدون البث مباشرة في القاعة وما يريدون الخروج بل يرغبون في مشاهدة البث كامل”.