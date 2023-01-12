قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة، اليوم بالسجن المؤبد لـ12 متهماً والسجن المشدد لـ33 آخرين متورطين في جرائم تهدد أمن الدولة وسلامة المجتمع في قضايا خلية روض الفراج وقضية داعش بولاق وأحداث مسجد الفتح.

وتنوعت التهم التي وجهت إلى المتهمين منها الانضمام لجماعات إرهابية واعتناق فكر تنظيم داعش الإرهابي، والدعوة للإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما شملت قائمة الاتهامات تهريبها الأموال من خارج البلاد بغية استغلالها لأهداف تخريبية، والترويج للعنف والفوضى داخل البلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعات إرهابية أخرى داخل البلاد، وحيازة أسلحة وزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد والسعي لإسقاط نظام الحكم في الدولة.