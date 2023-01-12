سجد والد التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” بعد انتهاء المرحلة الحساسة والخطرة من عملية فصلهما، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

ووثق مقطع فيديو سجود الأب باكياً وانهالت دموعه مردداً “الحمد لله لك يا رب”، بعد انتهاء المرحلة الأخطر من العملية.

وكان الدكتور عبد الله الربيعة أوضح أن العملية الجراحية أجريت على 6 مراحل واستغرقت 11 ساعة، وبيّن أن التوأم خضعا لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد من قبل فريق جراحة التجميل لتساعد على تغطية مكان الجراحة بعد الفصل.