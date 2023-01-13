أظهرت دراسة حديثة أن أغلب الأعراض الطفيفة وطويلة الأمد المرتبطة بفيروس كورونا تختفي خلال عام بعد الإصابة بالفيروس.

وأكدت باحثة مشاركة في الدراسة،أن الغالبية العظمى من المرضى يعودون إلى وضعهم الطبيعي خلال هذه الفترة.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الأشخاص الملقحين كانوا أقل تعرضاً لخطر صعوبات التنفس، والذي يعد الأكثر شيوعاً في حالة الإصابة بكورونا مع غير الملقحين.

وتبين اختلافات طفيفة بين المرضى الذكور والإناث. بينما التأثيرات على الأطفال أقل من البالغين خلال المراحل المبكرة للإصابة اختفت بنهاية الفترة، على صعيد جميع المتحورات.