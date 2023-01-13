قام متظاهرون في السويد بتعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتجاجاً على موقف تركيا الرافض لانضمام ستوكهولم إلى الناتو.

وقال مصدر دبلوماسي إن تركيا استدعت يوم الخميس السفير السويدي في أنقرة بشأن تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان من قدميها في احتجاج في ستوكهولم.

وأشار إلى إن ستافان هيرستروم، سفير السويد لدى تركيا، استُدعي إلى مقر وزارة الخارجية يوم الخميس وتم نقل رد أنقرة إليه.

وقال المصدر “تم التأكيد على توقعنا ضرورة تحديد هوية الضالعين وتنفيذ الإجراءات اللازمة ووفاء السويد بوعودها”.

وأفاد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن ستوكهولم تندد بالحادث لكنه لم يشر مباشرة إلى أي دولة.

وغرد الوزير على تويتر قائلا “تصوير رئيس منتخب شعبيا على أنه يتم إعدامه خارج مجلس البلدية أمر بغيض”.