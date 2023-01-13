تحدث وزير الشؤون الإسلامية السعودي الأسبق الدكتور توفيق السديري عن كتابه “تشخيص الصحوة”، مبينا خلاله ردة فعل الملك عبدالعزيز بعدما طلب البنا إنشاء فرع للإخوان في المملكة

وقال السديري أن حركات الإسلام السياسي بدأت في الهند وأول تنظيم للإخوان المسلمين نشأ في المملكة في العام 1937، مبينا أن حسن البنا كان يستغل ذهابه إلى الحج لإنشاء التنظيم في شكل غير معلن،

وأضاف السديري أن البنا عرض على الملك عبد العزيز فكرة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وهو ما رفضه الملك عبد العزيز في شكل قاطع.

وتابع أن الحركات الإسلامية تغلغلت في قطاع التعليم السعودي في سبعينات وتسعينات القرن الفائت، واستغلت هذه المدارس والجامعات لبث أفكارها واستقطاب الطلاب.

وأكد أن المملكة قطعت الطريق على التنظيمات المتطرفة خصوصاً في الأعوام الخمسة الأخيرة، مُنبّهاً إلى أن قطاع التعليم ما زال مستهدفا في شكل كبير من قبل “الصحوة”. القرون الوسطى.