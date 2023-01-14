قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، معاقبة الاتحاد المكسيكي للعبة بسبب الهتافات العدائية التي أطلقتها الجماهير خلال مباريات كأس العالم العام الماضي.

وطالب الفيفا منتخب المكسيك بلعب مباراة بدون جمهور مع تغريمه قدرها 100 ألف فرنك سويسري.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة: “فرضت لجنة الانضباط بالفيفا غرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك سويسري على الاتحاد المكسيكي للعبة وستقام مباراة واحدة بدون جمهور بسبب هتافات مشجعي المكسيك خلال مباراتي المكسيك ضد بولندا والسعودية ضد المكسيك في كأس العالم”.

وتابع: “ستطبق هذه العقوبة على المباراة الرسمية التالية التي سيلعبها منتخب الرجال الأول في إحدى مسابقات الفيفا”.