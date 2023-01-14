أطلقت المغنية الكولومبية شاكيرا أغنيتها الجديدة بمضمون وأحاسيس مختلفة تماما عن أغانيها السابقة، ففي أغنيتها الجديدة تتهكم على حبيبها السابق جيرارد بيكيه، وصديقته الجديدة.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وحطمت أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

وأفادت تقارير أن أرقام المشاهدات التي حققها الفيديو يجعلها الأغنية “اللاتينية” الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، إذ بلغت مشاهداتها خلال 24 ساعة حوالي 63 مليون مشاهدة.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا.