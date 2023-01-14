ذكرت تقارير، أن الجسم يحتاج إلى الفتيامينات بصورة كبيرة، كونها تمنحه مقومات التصدي للأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، ومنها فيتامين «B3»، الذي يعزز وظائف المخ، ويدخل في علاجات السكري وخفض الضغط.

وبخلاف دوره في تحسين مستويات دهون الدم وخفضها، ورغم أهميته إلا أن الحصول عليه دوائيا بجرعات زائدة، قد يسبب تفاعلًا، يُعرف بـ«اعتلال البقعة الكيسي» أحد أشكال تورم الشبكية، التي عادة ما تؤدي إلى فقدان البصر، وفقًا لدراسة حديثة.

وكشفت دراسة أجريت في مستشفى «New York Eye and Ear Infirmary» في مانهاتن بنيوروك، أن استهلاك جرعة عالية من فيتامين «B3»، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلة في نوع معين من خلايا العين، وقد يسبب تورم الشبكية إلى فقدان البصر.

وتوصل الباحثون، إلى أن المريض يعتمد بشكل كبير على مكملات فيتامين «B3» يوميًا، على مدار أشهر، لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن خلال الفحص ومتابعة استجابته للعلاج، ثبُت إصابة المريض باعتلال البقعة الكيسي الناجم عن «النياسين»، الذي أدى بدوره لضعف شديد في الرؤية يميل إلى العمى، فلذلك يجب استهلاكه، وفقا لتعليمات الطبيب، دون أن تتجاوز الجرعة القصوى 3 جرامات يوميًا.