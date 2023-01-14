أكدت طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة هالة فضلي، أن نسبة الرجال الذين يجرون عمليات التجميل قبل عشر سنوات كانت 3% والآن ارتفعت 30%.

وأشارت فضلي إلى أن السبب وراء ذلك هو مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: “الرجال أصبحوا يرون المشاهير الذين يروجون للبوتوكس والفيلر ويريدون أن يفعلوا مثلهم”.

وأكدت على أهمية دور الطبيب، الذي يقوم بالإجراء التجميلي، فهو الذي يقرر ما إذا كان الشخص بحاجة للتجميل أم لا.

وقالت: “عادة الرجال يأتون بسبب مشاكل حب الشباب والتصبغات والهالات السوداء في مرحلة العشرينات إلى الثلاثينيات”.

وأضافت: “الفئة العمرية الأكبر تأتي بسبب الترهلات في الجلد والتجاعيد، يحتاجون أحيانا للفيلر والبوتوكس وأجهزة لشد الجلد، وهنا دوري كطبيب، إذا مظهر الشخص سيكون أفضل حينها أقوم بما يريد، لكن إذا لم يصبح أجمل أرفض ذلك الإجراء”.