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السبت14 يناير

رئيسة بيرو: أعتذر عن قتل المتظاهرين!

منذ 2 ساعة
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ألقت رئيسة بيرو “دينا بولوارت الشعي” خطابا بشأن الوضع في البلاد وسط مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة.

وقالت بولوارت في كلمة وجهتها إلى شعب بيرو: “كرئيسة بصفتي أمًا وبصفتي امرأة، أتفهم وأشارككم غضبكم لأن البلد مدينة بشدة للشعب، لا يسعني إلا أن أعبر مرة أخرى عن تعازيّ في وفاة مواطنين من بيرو خلال الاحتجاجات وأعتذر عن قتل المتظاهرين”.

وتأتي التظاهرات في أعقاب محاكمة الزعيم السابق للبلاد بيدرو كاستيلو، الذي أقيل في ديسمبر الماضي.

وتم القبض على كاستيلو، الذي حاول حل البرلمان قبل التصويت ، بعد إجراءات العزل ورفع مكتب المدعي العام في بيرو دعوى جنائية ضده بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة.

 

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