تمكن فريق طبي تونسي،من إنهاء آلام شاب جزائري بعد استخراج بقايا سكين علقت في جسده منذ 26 عاماً.

وكان الشاب يعاني من آلام حادة، لم يعرف طبيعتها، بعد إصابته بجروح خلال شجار وقع قبل 26 عاماً

وقال الشاب الجزائري طارق فليليسه “44 عامًا” أنه حمل السكين في ظهره منذ كان عمره 18 عامًا؛ إذ لم ينتبه الأطباء الذين أسعفوه بعد إصابته في الشجار إلى وجود السكين على بعد 5 سنتمترات تحت جلد جسده.

وأضاف أن الأطباء قاموا بخياطة الجرح، لكنه ظل يعاني من آلام لم يفهم مصدرها؛ مما اضطره لتعاطي الأدوية المسكنة لسنوات طويلة ومواجهة المتاعب النفسية.