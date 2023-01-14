أوضح مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف، سبب زيادة تسعيرة تأمين المركبات النسائية عن الرجال.

وقال ابن معيوف خلال برنامج “سيدتي”:إن الأمر له علاقة بالخبرة في القيادة، وليس أمر عنصري بين الرجال والنساء كما يعتقد البعض، مضيفا: “نحن حديثين عهد بالنسبة لقيادة المرأة، وحتى الرجال من عمر 19 سنة أسعارهم عالية”.

وأشار إلى أن هناك مبررات لزيادة التأمين على السيارات، مضيفا: “من بين تلك المبررات كثرة الحوادث مؤخرا مثل مدن الرياض وجدة والدمام وغيرها”.

وأضاف:”وهناك سلوكيات خاصة بقائدي المركبات وتخطيط الطرق والمخارج ترفع الحوادث”، مشيرا إلى أن مشكلات شركات التأمين في ارتفاع تكاليف قطع الغيار والتصليحات حيث تكبدها خسائر كبيرة، والتي ارتفعت 260%.

وتابع: “البنك المركزي يلزم شركات التأمين بتحديث الأسعار كل 3 أشهر، ولابد من تنسيق للمنظومة بين المشرع والمرور والبلديات والشركات المشغلة للإشارات وقائدي المركبات”.

ولفت إلى أن شركات التأمين تعمل بقانون الأعداد الكبيرة، مضيفا: “ومشكلتها الفنية أن لديهم محفظة واحدة للتأمين وهو خلل ليس عادل”.

سليمان بن معيوف – مستشار تأمين ومخاطر: البنك المركزي يلزم شركات التأمين بتحديث الأسعار كل 3 أشهر .. لابد من تنسيق للمنظومة بين المشرع والمرور والبلديات والشركات المشغلة للإشارات وقائدي المركبات @smayouf #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wEbpZJXfxU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

سليمان بن معيوف – مستشار تأمين ومخاطر: مشكلات شركات التأمين في ارتفاع تكاليف قطع الغيار والتصليحات @smayouf #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DiPAOyWc1f — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

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سليمان بن معيوف – مستشار تأمين ومخاطر: شركات التأمين تعمل بقانون الأعداد الكبيرة .. ومشكلتها الفنية أن لديهم محفظة واحدة للتأمين وهو خلل ليس عادل @smayouf@ReemBusati#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0UmQybACZv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

سليمان بن معيوف – مستشار تأمين ومخاطر: تسعيرة تأمين المركبات برخص نسائية أكثر من مركبات الرجال له علاقة بالخبرة في القيادة .. ولبنى عبدالعزيز ترد: تلاقي شاب "ولد إمبارح" تأمين رخصته أقل @smayouf@lubnazofficial#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qCJSYoAncT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023