شدد جهاد العبيد، محلل سياسي واقتصادي، على ضرورة الانتباه والحذر من الفوائد المتغيرة عند الاقتراض والقروض العقارية طويلة المدى لشراء منزل دون أن يضع الفرد اعتبارات ما يتبقى من دخله مع متطلبات وارتفاع مستوى المعيشة.

وأضاف أن نسبة الفوائد بالقروض بدأت الآن في الارتفاع، في حين كانت قديما كانت قريبة من 0%، لافتا إلى أن البعض اكتشف بعد ارتفاع أسعار الفائدة أن نسبة الفوائد في القرض كانت متغيرة ولم يكن ينتبه لذلك.

وأضاف أن هناك قروض استثمارية لافتتاح مشاريع وهناك أخرى لشراء العقار، لافتا إلى أن البعض مثلا يتساهل في أخذ القرض باستقطاع 60% من راتبه لمدة 20 أو 25 سنة، ويكتشف مع الوقت أن ما يتبقى له من الراتب لا يكفيه أو يكفي عائلته.

وأكد أنه لابد من حساب النسبة والتناسب بين أقساط القروض ومعدل الدخل لتجنب وقوعه في أزمة مادية طويلة المدى،

وتابع أن التأمين ماديا أهم من فكرة مسكن العمر والمكان الإيجاري، مؤكدا أهمية الموازنة بين الراتب واقتطاعات الأقساط، مضيفا أن إدمان القروض ناتج عن وهم كبير وهو فخ الكماليات ونقص الوعي.

جهاد العبيد – محلل سياسي واقتصادي: إدمان القروض ناتج عن وهم كبير هو فخ الكماليات ونقص الوعي @JihadAlobaid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p6vr5ROuGE — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

جهاد العبيد – محلل سياسي واقتصادي: التأمين ماديا أهم من فكرة مسكن العمر والمكان الإيجاري .. لابد من الموازنة بين الراتب واقتطاعات الأقساط @JihadAlobaid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/slJMo26h61 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

هل الخلل في القرض أم السبب في الحصول على القرض؟.. جهاد العبيد – محلل سياسي واقتصادي: هناك قروض استثمارية لافتتاح مشاريع .. والسيارة بالنسبة للشخص عائد وشراء المنزل كذلك لكن لابد من حساب النسبة والتناسب بين أقساط القروض ومعدل الدخل @JihadAlobaid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9gJoh0v8PM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023