شدد جهاد العبيد، محلل سياسي واقتصادي، على ضرورة الانتباه والحذر من الفوائد المتغيرة عند الاقتراض والقروض العقارية طويلة المدى لشراء منزل دون أن يضع الفرد اعتبارات ما يتبقى من دخله مع متطلبات وارتفاع مستوى المعيشة.

وأضاف أن نسبة الفوائد بالقروض بدأت الآن في الارتفاع، في حين كانت قديما كانت قريبة من 0%، لافتا إلى أن البعض اكتشف بعد ارتفاع أسعار الفائدة أن نسبة الفوائد في القرض كانت متغيرة ولم يكن ينتبه لذلك.

وأضاف أن هناك قروض استثمارية لافتتاح مشاريع وهناك أخرى لشراء العقار، لافتا إلى أن البعض مثلا يتساهل في أخذ القرض باستقطاع 60% من راتبه لمدة 20 أو 25 سنة، ويكتشف مع الوقت أن ما يتبقى له من الراتب لا يكفيه أو يكفي عائلته.

وأكد أنه لابد من حساب النسبة والتناسب بين أقساط القروض ومعدل الدخل لتجنب وقوعه في أزمة مادية طويلة المدى،

وتابع أن التأمين ماديا أهم من فكرة مسكن العمر والمكان الإيجاري، مؤكدا أهمية الموازنة بين الراتب واقتطاعات الأقساط، مضيفا أن إدمان القروض ناتج عن وهم كبير وهو فخ الكماليات ونقص الوعي.