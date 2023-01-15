سلطت دراسة جديدة الضوء على جانب آخر مهم للشوكولاتة – الطريقة التي تذوب بها في الفم؛ حيث فك علماء من جامعة ليدز، شفرة العملية الفيزيائية التي تحدث في الفم.

واقترح العلماء، أن مكان تواجد الدهون داخل الشوكولاتة يساعد على جعل الملمس جذابا للغاية، ويأمل الفريق أن تمهد النتائج الطريق لشوكولاتة صحية أكثر، فيما لم ينظر الباحثون في مذاق الشوكولاتة، وبدلا من ذلك ركزوا على الملمس.

وأجريت الاختبارات باستخدام علامة تجارية فاخرة من الشوكولاتة الداكنة على سطح اصطناعي يشبه اللسان الثلاثي الأبعاد، فيما أظهرت الاختبارات أن “إحساس الشوكولاتة” ينشأ من طريقة تزييتها. وهذا إما من مكونات الشوكولاتة نفسها، أو من اللعاب، أو مزيج من الاثنين.

وعند دخول الشوكولاتة فمك وتصل إلى لسانك، فإنها تطلق طبقة دهنية تجعلها ناعمة طوال فترة وجودها في الفم، وبعد ذلك، يتم إطلاق جزيئات الكاكاو الصلبة وتصبح مهمة من حيث الإحساس باللمس.