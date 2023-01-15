“المسند”: اليوم دخول الشبط ويستمر حتى 10 فبراير

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم، هو دخول الشبط، ويأتي بعد المربعانية، وتعقبه العقارب، ويبدأ الشبط اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحاً وبداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.

وأضاف:” شباط قطع الرباط وقرقع البيبان”؛ كناية عن نشاط الرياح فيه، وفيه أيضاً أقصى وقت لدخول وقت الفجر وشروق متأخر للشمس”، لافتًا أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.