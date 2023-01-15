أفاد مصدر في مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة زابوروجيه، بأن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عثروا على مخبأ لسلاح وذخيرة للمسلحين الأوكرانيين.

وقال المصدر:” أن رجال الأمن تمكنوا من العثور على مخبأ للأسلحة وقنابل المولوتوف وملابس عسكرية من المستخدمة في دول الناتو ورموز عسكرية أوكرانية”.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتوفرة تدل على أن صاحب المرآب يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة، كما أن المعلومات الاستخباراتية، تشير إلى أن الأسلحة والذخائر الموجودة في المخبأ، كانت معدة لتنفيذ عدة عمليات تخريبية وإرهابية في المنطقة.

واُكتشف لاحقًا أن الكراج يعود إلى أحد العسكريين الأوكرانيين الذين شاركوا في عمليات الانتقام من سكان دونباس.

والجدير بالذكر أن المعلومات المتوفرة تدل على أن صاحب المرآب يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة.