كشف عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق حكم إتلاف الأجنة التي تحتوي على مرض وراثي قاتل والذي يتسبب بمخاطر قد تؤدي لوفاة الأطفال.
وقال الشيخ “المطلق” أن هناك حالتان : الأولى قتل الحيوانات المنوية قبل تلقيحها ، والثانية قتلها بعد التلقيح خلال 40 يوماً وهذا يجوز لأنها مرحلة النطفة .
وإذا كان بعد 40 يوما وقبل 4 أشهر أي قبل نفخ الروح فهذا لا يجوز إتلافه لأن النطفة قد علقت مع البويضة وتكون الجنين في بدايته بينما يرى آخرون أنه يجوز إسقاطه.
#فتاوى | السؤال الثالث: ما هو حكم إتلاف الأجنة التي تحتوي على هذا المرض الوراثي والذي يتسبب بمخاطر قد تؤدي لوفاة الأطفال؟ pic.twitter.com/9zUpnV6ujA
— فتاوى (@Fatawa_sa) January 15, 2023
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