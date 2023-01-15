كشف عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق حكم إتلاف الأجنة التي تحتوي على مرض وراثي قاتل والذي يتسبب بمخاطر قد تؤدي لوفاة الأطفال.

وقال الشيخ “المطلق” أن هناك حالتان : الأولى قتل الحيوانات المنوية قبل تلقيحها ، والثانية قتلها بعد التلقيح خلال 40 يوماً وهذا يجوز لأنها مرحلة النطفة .

وإذا كان بعد 40 يوما وقبل 4 أشهر أي قبل نفخ الروح فهذا لا يجوز إتلافه لأن النطفة قد علقت مع البويضة وتكون الجنين في بدايته بينما يرى آخرون أنه يجوز إسقاطه.