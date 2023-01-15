روى الشاب سليمان المحيميد تجربته مع العمل في مهنة “تقييم الطعام” في المطاعم لمدة 10 أعوام.

وقال “المحيميد” لقناة العربية أنه منذ طفولته لا يعجبه أي طعام ، ويحب تناول الأكل المطبوخ بطريقة معينة ، لافتاً إلى أنه كان كثير الأسئلة حول طريقة صنع الطعام.

وقال أحد الطهاة في المطعم أنه يستفيد كثيراً من مقيمي الطعام ويطلب منهم النقد أكثر من المديح ومعرفة وضع المنافسين في نفس المجال .

وأضاف “المحيميد” أن التقييم يعتمد على أمرين هما : ” أساس الطبق أو فكرة الشيف نفسه”.