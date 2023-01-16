يقوم الكثير من الأشخاص بمضغ العلكة من باب التسلية، إلا أن هذه العادة لها فوائدها وأضرارها في بعض الأحيان.

وذكرت مجموعة “مولغريف” البريطانية المختصة بصحة الأسنان، أن العلكة تعمل على زيادة إنتاج اللعاب، وهو مكون حيوي ومفيد لصحة الفم، ويساعد على التخلص من السكريات وجزئيات الطعام، ومنع البكتيريا المضرة من التكاثر في الفم، والحماية من التسوس.

وأشار موقع “كليفلاند كلينك” ألى أن مضغ العلكة لفترات طويلة يتسبب في اضطراب المفصل الفكي الصدغي، والصداع، وكسور في الأسنان، والتسوس، مضيفًا أن مضغ العلكة ينبغي أن يتم في مدة لا تزيد على 15 دقيقة في اليوم الواحد.