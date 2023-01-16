كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار أنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، النظم)، محاسب ضرائب أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 15 يناير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار