أعرب عدد من الأجانب والمقيمين عن مدى إعجابهم الشديد بمستوى الأمان في المملكة، حيث وثق مقطع فيديو تجربة تجولهم في أحد مقاهي الرياض الساعة 2 بعد منتصف الليل.

وقالت إحدى السيدات خلال تقرير عرضته قناة الإخبارية: “لم أواجه أي مشكلة عند تجولي في الرياض؛ فهي آمنة جدًّا.”

فيما قال شخص لبناني: أنه سافر إلى أماكن كثيرة وكانت توجه له نصائح وتعليمات بشأن عدم الخروج ليلًا، إلا أنه لم يواجه مثل هذه المشكلة في المملكة” لافتًا أنه يتجول حينما يشاء.

وأضاف مقيم صيني: الجميع يخرج بأمان وأريحية في المساء أو منتصف الليل، ويمكنهم الاجتماع أو الذهاب في أي مكان.

وفي السياق قالت وافدة مكسيكية: الرياضة آمنة خاصة للنساء، فيما أكملت أخرى أنها آمنة جدًّا فلم أواجه مشكلة قط، بغض النظر عن التوقيت فهي آمنة صباحًا ومساءً، وحتى حينما أكون بمفردي.

وتابع أحد الأجانب: سافرت لـ 28 دولة ويمكنني القول إن العاصمة الرياض هي الأكثر أمانًا.

والجدير بالذكر أن مراسل الإخبارية، قام بإجراء تجربة على أرض الواقع لكشف نسبة الأمان في الرياض، حيث وضع كاميرا التصوير في مكان خفي، داخل أحد المقاهي، ثم ترك جهاز الكمبيوتر على طاولة ورحل، ولكن الجهاز لم يسرق وظل في مكانه.

وبنجاح المحاولة الأولى، قرر المراسل وضع الكمبيوتر في ممر المشاة، ليكون أكثر عرضة للسرقة، ولكن أحد الأشخاص قام بأخذ الحقيبة وسلمها للمحاسب داخل المقهى.