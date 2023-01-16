كشفت دراسات أنّ النساء يمثلون نصف المشترين في قطاع السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة، لكنهم لا يشعرون بنفس الترحيب من التجار، إلى جانب عدة أمور أخرى يمكن أن تزيد من فرص إقبالهم على السيارة.

وتعد وكالات لكزس في الولايات المتحدة هي الأجدر في جذب النساء إليها، سواء بفضل المنتجات أو خدمات الوكالة، حيث وُجد أن النساء تبحث عن إحاطة نفسها بالأشياء الجميلة والأنيقة، وبينما تختلف الأذواق، ومع أراء الصحافة المتضاربة حول تضميم الشبك المغزلي على سيارات لكزس الحالية، كانت العلامة في إعلانتها المرئية تُعامل التصميم على أنه نقطة الجذب الرئيسية وتركز على إظهار محاسنه.

ولأخذ الأمور لمستوى أعلى، قامت إحدى الوكالات بفتح “مركز تصميم”، عبارة عن غرفة عرض تستعرض للمستهلكين جميع خيارات الخارجية والداخلية وتصاميم الجنط والمواد المختلفة المكونة للأسطح الداخلية، ومن تجهيزات تلك الغرفة مصباح ذكي يتيح للعميل رؤية التصاميم والألوان في ظروف إضاءة مختلفة محاكية للواقع.

وهناك 11 وكالة من لكزس في الولايات المتحدة تم تدريب موظفيها في برنامج هدفه تحسين التعامل مع العملاء، فبوجه عام هناك مسؤال مبيعات مُعين يرافق العميل في مختلف مراحل الشراء، بداية من التسوق للسيارة إلى مرحلة الشحن، دون أن يُرسله إلى قسم ثم يرسله ذلك القسم إلى قسم آخر.

وحرصت الوكالات على وضع أحدث مجالات النساء في مناطق الانتظار، وتعطير مكان الانتظار بعطر مميز، والحرص على ارتداء الموظفين، خاصة النساء أفضل الملابس المهنية. وأخذت الأمر إلى أبعد من ذلك عندما حرصت الوكالات على أدق التفاصيل للمساواة في معاملة الرجال والنساء، فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل مرافقا لامرأة، ينتظر الموظف نحو 3 ثواني حتى الإجابة عن الاستفسار ليتأكد أن من ترافقه لديها فرصة بالتعقيب عن الاستفسار.

واتضح أن أولويات النساء في السيارة تتلخص في 3 أسئلة: هل السيارة جيدة للعائلة؟ هل جيدة لي؟ هل جيدة للبيئة؟ وسيارة لكزس الكروس أوفر/ اس يو في تجيب على هذا السؤال من وجهة نظر النساء في الولايات المتحدة.