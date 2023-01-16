بعد الجدل حول أرقام الصفقات والمبيعات في الإبل، أكد المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل محمد الحربي على صحة تلك الأرقام المعلنة.

وقال الحربي: “نحن نتحدث عن حراك اقتصادي على مستوى الابل في كافة انحاء المملكة، بالتالي هناك مبيعات تقدر بالمليارات في بعض الأحيان والإسقاط على هذا القطاع هو إسقاط شخصي”.

وأضاف: “ربما فيه بعض التجاوزات، لكن هذا لا ينفي وجود أسعار كبيرة في قطاع الإبل، وأسعار وصلت لملايين الريالات بل مئات الملايين”.

وكان عبد الله بن عودة، سفير “نادي الإبل”، رئيس مجلس إدارة جمعية “ملّاك الإبل”، أعلن قبل عدة أيام انسحابه من مسابقة “الشداد”، وأشار إلى أن أسعار 90% من الإبل غير صحيحة.