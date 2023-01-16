على خلفية حادث تحطم الطائرة النيبالية المأساوي، وثقت صورة نشرتها المدونة الروسية، إيلينا باندورو، 33 عاما، آخر صورة لها قبل لحظات من وفاتها.

وشاركت إيلينا الصورة عبر إنستقرام، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها، حيث علقت: “اذهب إلى نيبال!”.

وكانت المدونة الروسية تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، وكانت كثيرة السفر، حيث وثقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على إنستقرام.

يذكر أن الحادثة أسفرت عن وفاة جميع ركاب الطائرة، البالغ عددهم 72، والذين ينتمون لجنسيات مختلفة.