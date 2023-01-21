لاحقت الانتقادات الرئيس الأميركي جو بايدن عقب تصريحاته بأنه غير نادم على تعامله مع الوثائق السرية، وأنه منزعج من الأسئلة المطروحة عليه حولها.

وزار بايدن ولاية كاليفورنيا مساء الخميس للوقوف على الأضرار التي لحقت بالولاية نتيجة الأعاصير والأمطار.

وخلال الزيارة سأل أحد الصحافيين بايدن عن الوثائق وعما إذا كان نادماً على عدم الكشف عن هذه الوثائق السرية في وقتها قبل الانتخابات التشريعية.

وأجاب بايدن قائلاً «وجدنا حفنة من المستندات التي تم حفظها في المكان الخطأ، وقمنا على الفور بتسليمها إلى الأرشيف وإلى وزارة العدل ونحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع لحل هذه المشكلة بسرعة.

وأضاف “ولن تجدوا شيئا في هذه الوثائق وليس لدي أي ندم في الاستماع لما قاله المحامون لي وما يريدون مني أن أفعله وهذا بالضبط ما نفعله”.