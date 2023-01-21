صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بأن مدينة نيوم “حقيقة” لم ير مثلها العالم.

وقال الجبير خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا: “لا أود إحباط المشككين لكن نيوم حقيقة و”ذا لاين” حقيقة إنها مشاريع تحولية لم ير مثلها العالم ستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني، إنه تفكير خارج الصندوق لم يسبق تجربته من قبل وهي قيد الإنشاء بينما نتحدث”.

وبخصوص ما إذا كان المشروع قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، قال الجبير: “بالطبع هو كذلك وإلا لما كنا أخذناه، نحن لا نعرف بأننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام”.

وأضاف: “هذه محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وتتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة حيث لن يكون هناك ازدحام مروري ويمكنك الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة وبدون استخدام السيارات”.

وتابع:”ليس هناك سيارات، سيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة”.