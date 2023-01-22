ارتفع رصيد أهداف اللاعب سالم الدوسري مع الهلال في دوري المحترفين إلى 50 هدفاً بعد مباراة اليوم أمام أبها.

وسجل الدوسري في مباراة اليوم هدفاً للهلال في الدقيقة 54 ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن.

وبدأ الدوسري الملقب بـ “التورنيدو” في تسجيل الأهداف مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم 2010-11، حيث هز الشباك مرتين، وبعدها توالت الأهداف، وكان الموسم الماضي 2021-22 هو الأفضل تهديفيًا للاعب، حيث أحرز 9 أهداف.

يذكر أن الهلال تغلب مساء اليوم على أبها بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة.